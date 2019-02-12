2019-02-12T16:39:48+03:00
Политика

Медведев рассказал, как правильно ставить ударение в слове свекла

Председатель правительства РФ обсудил с Совфедом проблемы семеноводства
Елена Гильманова
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Премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев. ФОТО Александр Астафье/ТАССПремьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев. ФОТО Александр Астафье/ТАСС
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Говоря о проблемах семеноводства в России Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал членам Совета Федерации, как ставить ударение в слове свёкла.

«Кто говорит свекла, кто говорит свёкла. Я всегда считал, что вроде свекла, но на самом деле правильно говорить свёкла», - сказал премьер на заседании в Совфеде.

Отрасль семеноводства Медведев назвал самой проблемной в стране. Он отметил необходимость вложиться в подпрограммы, отметив, что такие подпрограммы, в частности, существуют для свёклы и для картофеля.

«Это отрасль, которую нам нужно создавать заново, и я абсолютно поддерживаю идею по самообеспечению нашей страны таким семенным материалом, но для этого... необходимо обязательно вложиться в подпрограммы, которые здесь уже существуют", - заявил он.

Во вторник, 12 февраля, премьер-министра встретился с членами Совета Федерации, участники встречи в том числе обсуждали вопрос о контроле качества продукции и полномочиях Роспотребнадзора в этом контексте. Медведев заявил, что если ведомство не справится с вопросом качества товаров, то кабмин решит его судьбу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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