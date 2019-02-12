Путин предложил подумать о создании сверхзвукового пассажирского самолета

12 Февр. 16:58 2019-02-12T16:58:46+03:00

Президент РФ во вторник проводит встречу с представителями общественности в Казани [видео]

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Президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече, посвященной национальному проекту «Жилье и городская среда», которая проходит во вторник, 12 февраля, в Казани, предложил подумать о создании сверхзвукового пассажирского самолета.

Как выяснилось, глава нашего государства считает целесообразным вернуться к теме сверхскоростного пассажирского движения. «Нам сейчас надо вернуться к сверхскоростному, сверхзвуковому пассажирскому движению. Надо об этом подумать», - сказал российский лидер.

Владимир Путин обсуждает с общественниками национальный проект Жилье и городская среда .Владимир Путин обсуждает с общественниками национальный проект Жилье и городская среда

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в январе прошлого года президент России предложил создать «гражданскую» версию стратегического сверхзвукового бомбардировщика - ракетоносца Ту-160. Как тогда отметил Путин, скорость и мощь «белого лебедя» в наше время вполне могут быть востребованы и в мирной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU