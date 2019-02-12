Губернатор Калининградской области Антон Алиханов: Проект «Безопасные и качественные дороги» помог снизить число погибших в ДТП

12 Февр. 18:10 2019-02-12T17:34:56+03:00

Как этого удалось добиться, глава самого западного региона страны рассказал в программе «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда»

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В 2018 году число пострадавших и погибших в дорожных авариях в Калининградской области существенно снизилось, рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В 2017 году регион присоединился к проекту «Безопасные и качественные дороги», благодаря которому удалось уменьшить число смертельных случаев в ДТП. С одной стороны, водители стали более ответственными и внимательными на дорогах, с другой – в области идет активная реконструкция опасных участков дорог. О том, какие меры предпринимаются в регионе, Антон Алиханов рассказал в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» ее ведущим - президенту экспертного центра «Движение без опасности» Наталье Агре и Антону Челышеву.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/691234" frameborder="0"></iframe> Как в Калининградской области ликвидировали смертельно опасные участки на дорогах.Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда». Ведущие - Наталья Агре и Антон Челышев.

- В проект «Безопасные и качественные дороги» мы попали в 2017 году. 2016 год для нас с точки зрения смертей был достаточно трагический: 167 погибших на дорогах Калининградской области. По итогам 2017 года их было 127, существенно снизилась смертность. По итогам 2018 года – чуть больше ста. Есть положительная динамика, - отметил губернатор Калининградской области. - Но надо понимать, что многие возможности мы скоро исчерпаем. Надо будет более активно заниматься пропагандой среди школьников и их родителей.

Особое внимание в регионе уделяется ликвидации наиболее опасных участков дорог, где из-за плохого качества дорожного покрытия регулярно случается много аварий. Такие участки руководство региона ремонтирует в первую очередь.

- Проект «Безопасные и качественные дороги» предусматривает мероприятия по ликвидации таких мест и условий для ДТП, - рассказал Антон Алиханов. - Мы даже вне рамок этой программы некоторые участки делали за свой счет, без федерального бюджета. Они достаточно дорогие. На одном участке у нас гибли 10 человек в год. Это плохо освещенное место сочленения федеральной, региональной и муниципальной трасс, и мы долго не могли определиться, как этот участок нормально содержать. Приняли решение, что полностью забираем его на себя. Вложили больше 100 млн. рублей. Благодаря этим усилиям у нас теперь ноль смертей на этом участке.

По словам главы региона, ликвидация смертельно опасных участков на дорогах включает в себя целый комплекс мероприятий. Помимо ремонта дорожного полотна это и установка новых светофоров, и строительство пешеходных переходов, и работы по освещению дорог.

- Это очень дорого. Но любая жизнь этого стоит. Мы продолжаем эту работу, - подчеркнул глава Калининградской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU