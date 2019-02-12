В США назвали условие нового договора взамен ДРСМД
Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон рассказала, каким, по мнению Вашингтона, должен быть новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как выяснилось, Соединенные Штаты приветствовали бы заключение такого соглашения, которое бы включало все страны с баллистическими ракетами, нарушающими нормы ДРСМД.
«Мы бы приветствовали новый договор, который бы включил все государства, обладающие баллистическими ракетами, которые нарушают нынешний договор», - сказала Хатчисон.
При этом представитель США заверила, что ее страна «выступает за ядерное разоружение, контроль над вооружениями и нераспространение». «Наше правительство ищет возможность заключить соглашение по контролю за вооружениями, которое бы включало все страны, обладающие баллистическими ракетами средней дальности», - приводит слова Кэй Бэйли Хатчисон Reuters.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 февраля президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе своей страны из ДРСМД. При этом он отметил, что Вашингтон рассчитывает наладить отношения с Москвой после достижения новых договоренностей по контролю над вооружениями.
ИСТОЧНИК KP.RU