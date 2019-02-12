Эксперт опроверг данные о пьющих россиянах

12 Февр. 17:17 2019-02-12T17:17:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Данные о росте продаж алкоголя в России нельзя считать достоверными. Такое мнение высказал глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

«Даже если бы объем продаж в 2018 году был таким же, как в 2017 году, он в любом случае был бы выше на 4-5%, хотя бы на инфляцию. Потому что цены каждый год на алкоголь растут, как минимум, на уровень инфляции, а на самом деле больше», - цитирует эксперта ИА «НСН».

Кроме того Дробиз добавил, что компания Nielsen исследовала не весь алкогольный рынок России, а выборочно. Так, например, пивной ассортимент был проанализирован не более, чем на 65%, и при этом именно он занимает порядка 40% всего алкогольного рынка страны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что согласно исследованию компании Nielsen, продажи алкоголя на территории России в прошлом году увеличились на 4,6% в денежном выражении. Примечательно, что рост этого показателя был зафиксирован по всем видам спиртной продукции, кроме водки.

ИСТОЧНИК KP.RU