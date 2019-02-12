12 Февр. 17:22 2019-02-12T17:22:58+03:00

МИД Эстонии: союзники по НАТО должны больше вкладывать в оборону Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Европейские страны-члены НАТО должны увеличить расходы на собственную безопасность для создания доверия в Североатлантическом альянсе. Соответствующее заявление сделал Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, выступая во вторник, 12 февраля, в парламенте с докладом о внешней политике правительства, привал

Миксер отметил ведущую роль США в обеспечении обороны стран НАТО и вклад Соединенных Штатов в европейскую безопасность. Однако акцентировал внимание на то, что европейским союзникам по альянсу необходимо должным образом отнестись к призыву Вашингтона более справедливо распределять бремя оборонных расходов.

По словам главы эстонского МИД, «инвестиции в собственную безопасность являются обязанностью каждого государства, и их реализация создает основу для доверия в альянсе».

Политик также подчеркнул, что последние время расходы Эстонии на оборону превышали 2% от ВВП. «Мы сейчас сосредоточились на том, какой дополнительный вклад необходим для более эффективного развития оборонного потенциала», - заявил он.

Напомним, ранее kp.ru писал о том, что американский президент Дональд Трамп много раз призывал членов НАТО выполнять достигнутые в Бухаресте договоренности о повышении расходов на оборону до 2% от ВВП, угрожая сократить участие США в альянсе.

ИСТОЧНИК KP.RU