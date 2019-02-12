2019-02-12T19:27:57+03:00
Общество

Губернатор Антон Алиханов рассказал, как в Калининградской области решают проблему довоенных дорог – «последних солдат Вермахта»

Прусские аллеи, построенные еще полтора века назад, не приспособлены под современные скорости движения
Антон ЧЕЛЫШЕВНаталья АГРЕКсения БОГДАНОВА
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Губернатор Калининградской области Антон АлихановГубернатор Калининградской области Антон АлихановФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Одна из главных туристических достопримечательностей Калининградской области – старые довоенные дороги, доставшиеся региону в наследство от Восточной Пруссии. Это не только крупные магистрали, но и многочисленные сельские дороги с твёрдым покрытием, обсаженные вековыми деревьями. Прусские аллеи остаются «визитной карточкой» региона, но при этом они создают серьезные помехи для водителей: старые узкие трассы просто не приспособлены под современное скоростное движение. Зачастую деревья становятся причиной гибели людей в ДТП. Как в регионе решается проблема безопасности движения на исторических дорогах, губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» ее ведущим - президенту экспертного центра «Движение без опасности» Наталье Агре и Антону Челышеву.

Большинство федеральных трасс Калининградской области - это две полосы в каждую сторону, без разделителя и отбойников, с деревьями по краям. Дороги в Восточной Пруссии начали обсаживать деревьями еще 100-120 лет назад. Делалось это не столько для красоты, сколько для борьбы с климатом: деревья укрывали дороги от солнца, создавая тень, и препятствовали дувшим с Балтийского моря ветрам. Чаще всего дороги обсаживали липами, ясенями дубами, располагая их вплотную к краю дорожного полотна. Калининградские водители прозвали эти деревья «последними солдатами Вермахта»: каждый год они становятся виновниками гибели десятков водителей, не справившихся с управлением на дороге и въезжающих в вековые стволы.

Как в Калининграде решают проблему «последних солдат Вермахта» - прусских дорог построенных еще в 19 веке.Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда». Ведущие - Наталья Агре и Антон Челышев.

- Калининградская область – регион-трофей. В свое время это был один из регионов с самым высоким количеством концентрации дорог с твердым покрытием. Мы в лидерах по этому показателю до сих пор находимся, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» губернатор региона Антон Алиханов. - У нас 256 километров федеральных трасс, по 4400-4500 километров – муниципальных и региональных дорог. Это дороги довоенной постройки, у них своя ширина. Они были рассчитаны на определенный поток и на определенные типы транспортных средств. Знаменитые места – Прусские аллеи, которые называют «последние солдаты Вермахта». Деревья вдоль дорог иногда не оставляют шанса выжить людям, которые не могут улететь в кювет и врезаются в дерево.

Казалось бы, самое простое решение – спилить деревья-убийцы. Но, по словам губернатора, регион не готов расстаться с историческим наследием. К тому же, помимо красоты, деревья вдоль дорог выполняют вполне конкретную практическую роль: они защищают дорожное полото от разрушения во влажном морском климате.

Антон Алиханов с нашими радиоведущими Натальей Агре и Антоном Челышевым Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Антон Алиханов с нашими радиоведущими Натальей Агре и Антоном ЧелышевымФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Аллеи имеют свое функциональное значение. Они держат дорогу, замечательно дренируют и защищают от воздействия летом солнечных лучей, - рассказал Антон Алиханов. - Дорога не плывет, потому что создается тень.

Реконструкция дорог в области идет строго с учетом особенностей каждой конкретной трассы. Где-то деревья приходится спиливать и высаживать вместо них новые аллеи, уже не препятствующие движению и не создающие опасности на дороге. Отдельные участки трасс объявляются памятником природы.

- Есть участки, которые мы не можем сохранить с точки зрения красоты, приходится их вырубать. Но в основном мы сажаем новые аллеи, уже русские, а не прусские, вдоль отремонтированных дорог, - подчеркнул глава региона. - Некоторые прусские аллеи мы делаем памятниками природы. Мы не готовы расставаться с этой красотой.

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ИНТЕРВЬЮ

ИСТОЧНИК KP.RU

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