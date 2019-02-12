Автор законопроекта об устойчивости Рунета Людмила Бокова рассказала, зачем он нужен

12 Февр. 17:45 2019-02-12T20:04:15+03:00

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Один из авторов законопроекта об устойчивом интернете Людмила Бокова рассказала об основной задаче подготовленного ей и ее коллегами документа. По ее словам, предложенные меры должны гарантировать устойчивую автономную работу сети на территории страны в случае, если Россию попытаются изолировать от глобального интернета.

- Там достаточно большой комплекс, но основная задача законопроекта – это создание центров мониторинга, которые обеспечат устойчивость сети, чтобы никаких сбоев не было. И при возникновении ситуации какой-либо экстраординарной соответственно система позволит комплексно и оперативно реагировать на угрозу. Законом предполагается создание в том числе национальной доменной зоны – компаний, которые работают и создают сервисы в этой зоне, они защищены юрисдикцией Российской Федерации прежде всего, - сказала Бокова, слова которой приводит сайт kp.ru.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект об устойчивом интернете. Как отмечалось, этот документ направлен на защиту российского интернета от угроз со стороны других государств.

ИСТОЧНИК KP.RU