2019-02-12T20:04:15+03:00
Политика

Автор законопроекта об устойчивости Рунета Людмила Бокова рассказала, зачем он нужен

Как заявила политик в эфире Радио «Комсомольская правда», предложенные меры должны гарантировать устойчивую автономную работу сети на территории РФ
Дарья ИВАШКИНАЮрий ОРЕШОВ
Поделиться:
Комментарии: comments42
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об устойчивом интернетеРанее Госдума приняла в первом чтении законопроект об устойчивом интернетеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Один из авторов законопроекта об устойчивом интернете Людмила Бокова рассказала об основной задаче подготовленного ей и ее коллегами документа. По ее словам, предложенные меры должны гарантировать устойчивую автономную работу сети на территории страны в случае, если Россию попытаются изолировать от глобального интернета.

- Там достаточно большой комплекс, но основная задача законопроекта – это создание центров мониторинга, которые обеспечат устойчивость сети, чтобы никаких сбоев не было. И при возникновении ситуации какой-либо экстраординарной соответственно система позволит комплексно и оперативно реагировать на угрозу. Законом предполагается создание в том числе национальной доменной зоны – компаний, которые работают и создают сервисы в этой зоне, они защищены юрисдикцией Российской Федерации прежде всего, - сказала Бокова, слова которой приводит сайт kp.ru.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект об устойчивом интернете. Как отмечалось, этот документ направлен на защиту российского интернета от угроз со стороны других государств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эрдоган: Турция не поддастся на дешевые доводы и продолжит операцию в Сирии
Цены производителей на бензин в январе снизились на 19,1%
В России задержано рыболовецкое судно из Южной Кореи
Третьяковка заключила миллионный контракт с Росгвардией
СК РФ напомнил о профессиональной этике журналиста
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до -16 градусов в ночь на 23 февраля
Российские ученые разработали механическую руку, способную поднимать мелкие предметы
Китай получит новые ракеты С-400 взамен попавших в шторм
УПЦ призвала ООН, ОБСЕ и ЕС предотвратить религиозный конфликт на Украине
Косачев: образцовая русофобия министра обороны Британии может повредить его ментальному здоровью
Запуск серийного производства МС-21 перенесен на конец 2020 года
Союз журналистов России прокомментировали блокировку проектов RT в Facebook
Нетаньяху проведет двусторонние встречи вместо саммита V4
19 февраля Луна максимально подойдет к Земле
Лавров: США должны раскрыть данные о 800 задержанных в Сирии боевиках