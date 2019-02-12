Посол Венесуэлы назвал Гуаидо марионеткой США

12 Февр. 18:32 2019-02-12T18:32:50+03:00

По словам дипломата, оппозиционер, которого никто до этого не знал, был завербован Вашингтоном уже 10 лет назад [видео]

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Самопровозгласивший себя главой государства, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо является американской марионеткой и был завербован Вашингтоном еще 10 лет назад. Такое заявление сделал во вторник, 12 февраля, посол Боливарианской Республики в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

«В нашем случае, особенно на протяжении этих двух с половиной недель, когда этот господин депутат Гуаидо, которого никто не знал до этого, хотя он был завербован (США), наверное, уже 10 лет назад» - сказал дипломат.

«По нашим данным, его отправили в Сербию, чтобы учиться, наверное, вы знаете об этом. И с этого все началось» - сообщил посол.

Тортоса заявил, что Соединенные Штаты считают, что их «марионетка готова» к выполнению их задания, однако Гуайдо абсолютно не подготовлен.

«Пришло время, что он готов, говорят, что готов, но он совсем не готов для этой задачи. Он только марионетка, стоит там, чтобы США за ним стояли и говорили», - сказал он.

Напомним, что ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства на период действия временного правительства в стране. Его самопровозглашение поддержали США, некоторые страны Европы и большинство стран Южной Америки. Российская сторона заявила о поддержке легитимного президента Николаса Мадуро.

Накануне военный атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах полковник Хосе Луис Сильва объявил о разрыве отношений с правительством Николаса Мадуро и признании «временным президентом» своей страны Гуаидо. Американцы его похвалили, а в Минобороны Боливарианской республики назвали примкнувшего к оппозиции полковника изменником Родины.

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Предположения, что за лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо стоят власти США, подтвердились. Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленные источники в администрации Дональда Трампа, рассказало, что команда президента США несколько недель разрабатывала секретный план по свержению действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и вела переговоры с Хуаном Гуаидо и другими оппозиционерами. Участие в разработке стратегии принимал советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, госсекретарь Майк Помпео и противники Мадуро в американском Конгрессе (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU