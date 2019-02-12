2019-02-12T18:44:47+03:00
Политика

Путин поддержал идею о предоставлении заемщикам ипотечных каникул

Как отметил президент РФ, «это вполне реализуемая вещь», которая «уже в практике имелась»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник, 12 февраля, на встрече с общественниками, посвященной нацпроекту «Жилье и городская среда», поддержал идею о возобновлении в нашей стране практики ипотечных каникул - отсрочки платежей для заемщиков, попавших в сложную финансовую или жизненную ситуацию.

«Такая практика применялась ключевой нашей организацией "ДОМ.РФ", ее можно возобновить. Я с этим согласен, это в принципе вполне реализуемая вещь, тем более что она уже в практике имелась», - сказал глава нашего государства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе этого года Центробанк РФ предложил давать ипотечные каникулы заемщикам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Как отмечалось, максимальный срок таких каникул не должен превышать шести месяцев. При этом предлагалось дать должникам право выбирать один из двух вариантов: временно не платить по кредиту или снизить размер ежемесячных платежей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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