Ограничивающий показ иностранных фильмов законопроект пока отложили
Подготавливаемый Министерством культуры законопроект об ограничении количества ежедневных показов иностранных фильмов будет утвержден еще не скоро, об этом заявила директор департамента кинематографии Ольга Любимова на прошедшем заседании Госдумы.
С помощью таких поправок в федеральном законе «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», Минкульт планирует помочь отечественным кинопрокатчикам и расширить у рядового зрителя взгляд на кинематограф.
"На данный момент, да. Она периодически появляется, она появляется также со стороны профессионального сообщества, но, тем не менее, на данный момент с повестки она снята", - приводят ответ Любимовой на соответствующий вопрос РИА Новости.
Также Минкульт рассказал об объеме финансовой поддержки, оказанной за 2018 год - она составила порядка 9 миллиардов рублей. Так, около двух третей отечественных картин были профинансированы Министерством,а многим другим была оказана помощь Фонда кино
ИСТОЧНИК KP.RU