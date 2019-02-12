2019-02-12T19:00:31+03:00
Звезды

Ограничивающий показ иностранных фильмов законопроект пока отложили

После его принятия количество сеансов зарубежных картин может снизиться более чем в два раза
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Минкульт планирует помочь отечественным кинопрокатчикам и расширить у рядового зрителя взгляд на кинематограф.Минкульт планирует помочь отечественным кинопрокатчикам и расширить у рядового зрителя взгляд на кинематограф.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Подготавливаемый Министерством культуры законопроект об ограничении количества ежедневных показов иностранных фильмов будет утвержден еще не скоро, об этом заявила директор департамента кинематографии Ольга Любимова на прошедшем заседании Госдумы.

С помощью таких поправок в федеральном законе «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», Минкульт планирует помочь отечественным кинопрокатчикам и расширить у рядового зрителя взгляд на кинематограф.

"На данный момент, да. Она периодически появляется, она появляется также со стороны профессионального сообщества, но, тем не менее, на данный момент с повестки она снята", - приводят ответ Любимовой на соответствующий вопрос РИА Новости.

Также Минкульт рассказал об объеме финансовой поддержки, оказанной за 2018 год - она составила порядка 9 миллиардов рублей. Так, около двух третей отечественных картин были профинансированы Министерством,а многим другим была оказана помощь Фонда кино

ИСТОЧНИК KP.RU

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