НАТО начинает подготовку оборонных мер из-за разрыва ДРСМД

12 Февр. 19:18 2019-02-12T19:18:00+03:00

При этом генсек альянса Йенс Столтенберг заверил, что организация не намерена размещать новые ракеты в Европе

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая во вторник, 12 февраля, на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны стран-членов альянса, рассказал о том, как организация отреагирует на прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам генсека, в связи со сложившейся ситуацией военно-политический блок начинает подготовку оборонных мер. При этом Столтенберг заверил, что НАТО не намерена размещать новые ракеты в Европе.

«Мы готовимся к миру без ДРСМД. Мы обсудим, какие шаги должна предпринять НАТО, чтобы адаптироваться к ракетам России. Но какими бы ни были эти шаги, они будут взвешенными, скоординированными и оборонительными. Мы не намерены развертывать новые ракеты в Европе», - приводит слова генсека Североатлантического альянса ТАСС.

Кроме того, Столтенберг отметил, что тема прекращения действия ДРСМД будет обсуждаться на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 15-17 февраля, и в ходе прямых контактов между РФ и НАТО.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 февраля президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе своей страны из ДРСМД. Поводом для этого стали якобы нарушения со стороны России. Между тем в Москве все обвинения Вашингтона категорически отвергают.

ИСТОЧНИК KP.RU