Путин поздравил «КамАЗ-Мастер» с успехом на «Дакаре - 2019»

12 Февр. 19:37 2019-02-12T19:37:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин, который во вторник, 12 февраля, находится с рабочим визитом в Татарстане, пообщается с участниками команды «КамАЗ-Мастер», экипаж которой стал победителем ралли-марафона «Дакар - 2019» в зачете грузовиков. Так, глава нашего государства поздравил спортсменов с успехом, а также упомянул о дисквалификации экипажа Андрея Каргинова, назвал ее «несправедливой».

«В какой-то момент пришлось поволноваться, когда один из экипажей был снят. Не думаю, что это было справедливое решение. Это решение было, скорее всего, связано с тем, чтобы одного из лидеров просто снять с пробега», - сказал российский лидер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691474" frameborder="0"></iframe> Путин поздравил «КамАЗ-Мастер» с успехом на «Дакаре».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, очередная гонка легендарной серии «Дакар» проходила с 6 по 17 января на территории Перу . Традиционно в классе грузовиков первенствовали россияне: экипаж «КамАЗ-Мастер» Эдуарда Николаева, у которого в команде были Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков, заняли первое место. При этом один экипаж наших грузовиков организаторы дисквалифицировали за наезд на болельщика.

ИСТОЧНИК KP.RU