2019-02-12T19:59:47+03:00
В мире

В Индии разбился истребитель МиГ-27

Пилот сумел катапультироваться
Дарья ИВАШКИНА
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В Индии разбился истребитель МиГ-27В Индии разбился истребитель МиГ-27Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 12 февраля, стало известно о крушении в Индии истребителя-бомбардировщика МиГ-27, принадлежавшего военно-воздушным силам (ВВС) страны. Как отметили в Минобороны республики, ЧП случилось в северо-западном штате Раджастан. По некоторым данным, воздушное судно рухнуло в районе полигона Покхран.

Между тем пилоту удалось выжить: по словам представителя индийского военного ведомства Сомбита Гоша, летчик успел вовремя катапультироваться. «Самолет МиГ-27, вылетевший из Джайсалмера, потерпел крушение во время плановой миссии сегодня вечером. Пилот катапультировался благополучно», - сказал полковник.

Что касается причин катастрофы, то они в настоящее время выясняются, сообщает телеканал NDTV.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне прошлого года в Индии разбился легкомоторный самолет Beechcraft King Air C90, который принадлежал правительству штата Уттар-Прадеш. Как отмечалось, воздушное судно упало на жилой квартал города Мумбаи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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