Молодые волейболисты перед матчем в Новом Уренгое спели гимн России без фонограммы
Во вторник, 12 февраля, в Новом Уренгое, где в настоящее время проходят финальные матчи чемпионата России по волейболу среди мужских молодежных команд Суперлиги, состоялась игра между командами «Динамо Олимп» (Москва) и «Факел» (Новый Уренгой).
При этом, как стало известно, перед началом встречи у организаторов возникли проблемы с техникой - не проигрался гимн России. Однако молодые волейболисты не растерялись и дружно спели его сами.
Перед матчем «Динамо Олимп» и «Факел» не включился гимн России. Волейболисты спели его хором.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, финал молодежной волейбольной лиги за 1-6 места состоит из двух кругов: первый проходит на площадке команды, находящейся на втором месте в регулярном чемпионате, второй круг принимает команда с первой строчки. Поэтому с 8 по 13 февраля шесть лучших команд встречаются в Новом Уренгое. А в марте турниры пройдут в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU