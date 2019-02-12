Молодые волейболисты перед матчем в Новом Уренгое спели гимн России без фонограммы

12 Февр. 20:54 2019-02-12T20:54:42+03:00

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Во вторник, 12 февраля, в Новом Уренгое, где в настоящее время проходят финальные матчи чемпионата России по волейболу среди мужских молодежных команд Суперлиги, состоялась игра между командами «Динамо Олимп» (Москва) и «Факел» (Новый Уренгой).

При этом, как стало известно, перед началом встречи у организаторов возникли проблемы с техникой - не проигрался гимн России. Однако молодые волейболисты не растерялись и дружно спели его сами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691466" frameborder="0"></iframe> Перед матчем «Динамо Олимп» и «Факел» не включился гимн России. Волейболисты спели его хором.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, финал молодежной волейбольной лиги за 1-6 места состоит из двух кругов: первый проходит на площадке команды, находящейся на втором месте в регулярном чемпионате, второй круг принимает команда с первой строчки. Поэтому с 8 по 13 февраля шесть лучших команд встречаются в Новом Уренгое. А в марте турниры пройдут в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU