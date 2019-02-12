2019-02-12T22:04:08+03:00
Политика

Путин «потерял» главу Татарстана на президиуме Госсовета

Президент РФ успел пошутить, пока Минниханов шел к микрофону [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Во вторник, 12 февраля, президент РФ Владимир Путин провел в Казани заседание президиума Госсовета. Причем завершив свое выступление, российский лидер предоставил слово руководителю Татарстана Рустаму Минниханову. Однако глава республики медлил, так как ему нужно было выйти к микрофону, стоявшему в некотором отдалении от него.

Причем пока Минниханов шел к микрофону, Путин даже успел пошутить по этому поводу. «Взял и ушел куда-то. Куда пошел?» - приводит слова президента РФ спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в своем микроблоге в Twitter.

Путин потерял на президиуме Госсовета Минниханова.Президент РФ успел пошутить, пока Минниханов шел к микрофону

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник российский лидер пошутил о своем профессиональном будущем в хоккее. Как заметил президент РФ, в настоящее время у него слишком много обязанностей, чтобы уделять тренировкам должное внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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