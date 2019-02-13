2019-02-13T02:09:00+03:00
Политика

Жители ДНР и ЛНР не смогут проголосовать на выборах президента Украины

Украинский ЦИК решил не открывать избирательные участки на территории мятежных республик
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Петр Порошенко подает документы для регистрации в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах в НезалежнойПетр Порошенко подает документы для регистрации в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах в НезалежнойФото: REUTERS
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Жители мятежных Донецкой и Луганской народных республик не смогут проголосовать на выборах президента Украины. Во вторник, 12 февраля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Незалежной решила не открывать на их территории, которую в Киеве называют не иначе чем «временно оккупированной», избирательные участки.

Накануне украинский ЦИК рассмотрел вопросы организации и проведения голосования на президентских выборах 31 марта, определил перечень территориальных избирательных округов, где выборы проводиться не будут. Кроме неподконтрольных Киеву регионов Донбасса, в этот перечень попали Крым и Севастополь.

Кроме того, комиссия утвердила смету расходов на подготовку и проведение выборов на заграничных избирательных участков, передает Интерфакс.

Напомним, украинским гражданам, которые проживают в нашей стране, придется на время вернуться домой, если они захотят принять участие в выборах нового главы своего государства: 31 декабря 2018 года ЦИК Украины ликвидировал все созданные на постоянной основе загранучастки в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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