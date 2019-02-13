2019-02-13T08:17:38+03:00
Происшествия

На востоке Москвы легковушка упала в реку Яуза

ДТП случилось возле Глебовского моста, водителя достали из воды сотрудники МЧС [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Спасатели извлекли водителя из водыСпасатели извлекли водителя из водыФото: предоставлено очевидцем
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Вечером во вторник, 12 февраля, легковой автомобиль пробил ограждение возле Глебовского моста на востоке Москвы и свалился в реку Яуза. Водителя спасли сотрудники МЧС.

О происшествии «Комсомольской правде» рассказали очевидцы случившегося, которые наблюдали за работой спасателей на месте ДТП. По их словам, мужчину извлекли из воды и передали медикам для осмотра. По предварительным данным, он не пострадал, только очень замерз.

В районе Сокольники легковой автомобиль упал в реку Яуза.

Эту информацию подтвердили и в пресс-службе столичного управления ГИБДД, уточнив, что легковушка упала в реку перед полуночью, около 23:30. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают автоинспекторы.

Стоит отметить, что это далеко не первое подобное ДТП в Москве. Например, как писал сайт kp.ru, в январе прошлого года на Русаковской набережной пробила ограждение и вылетела в Яузу машина «Яндекс Такси». Тогда водителя тоже спасли сотрудники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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