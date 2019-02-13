На востоке Москвы легковушка упала в реку Яуза
Вечером во вторник, 12 февраля, легковой автомобиль пробил ограждение возле Глебовского моста на востоке Москвы и свалился в реку Яуза. Водителя спасли сотрудники МЧС.
О происшествии «Комсомольской правде» рассказали очевидцы случившегося, которые наблюдали за работой спасателей на месте ДТП. По их словам, мужчину извлекли из воды и передали медикам для осмотра. По предварительным данным, он не пострадал, только очень замерз.
В районе Сокольники легковой автомобиль упал в реку Яуза.
Эту информацию подтвердили и в пресс-службе столичного управления ГИБДД, уточнив, что легковушка упала в реку перед полуночью, около 23:30. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают автоинспекторы.
Стоит отметить, что это далеко не первое подобное ДТП в Москве. Например, как писал сайт kp.ru, в январе прошлого года на Русаковской набережной пробила ограждение и вылетела в Яузу машина «Яндекс Такси». Тогда водителя тоже спасли сотрудники МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU