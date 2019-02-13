Глава Татарстана пригласил Путина на открытие чемпионата Worldskills

13 Февр. 06:19 2019-02-13T06:31:01+03:00

Минниханов рассказал президенту России о подготовке к чемпионату мира по рабочим профессиям, который пройдет в Казани 22 – 27 августа

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Глава Татарстана Рустам Минниханов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о подготовке к чемпионату мира по рабочим профессиям Worldskills, который пройдет в Казани 22 – 27 августа, и пригласил главу государства на его открытие.

«Без вас открывать не будем, сразу говорю», - сказал Рустам Минниханов.

Он уточнил, что в чемпионате примут участие 1500 представителей из 67 стран, и попросил президента помочь принять декларацию по повышению престижа рабочих профессий. Глава Татарстана отметил, что в пропаганде профориентации подготовке специалистов в сфере рабочих профессий «нуждается вся страна».

Владимир Путин эту идею поддержал. Он также выразил уверенность, что чемпионат Worldskills в Казани пройдет на самом высоком уровне, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 12 февраля, президент провел в столице Татарстана заседание президиума Госсовета. А завершив свое выступление, российский лидер предоставил слово руководителю республики. Причем, пока Рустам Минниханов шел к микрофону, Владимир Путин успел пошутить по поводу его медлительности: «Взял и ушел куда-то. Куда пошел?»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.kp.ru/video/embed/691499" frameborder="0"></iframe> Путин потерял на президиуме Госсовета Минниханова.Президент РФ успел пошутить, пока Минниханов шел к микрофону

ИСТОЧНИК KP.RU