2019-02-13T08:37:46+03:00
Общество

Минимальный «радиус трезвости» составит 10 метров от школ и больниц

Регионы смогут самостоятельно устанавливать ограничения, но не более 50 метров
Елена АКИМОВА
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Минпромторг обозначит минимальный "радиус трезвости"Минпромторг обозначит минимальный "радиус трезвости"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Минпромторг доработал проект ограничения минимального «радиуса трезвости», то есть, расстояния ближе которого нельзя продавать спиртное рядом со школами, больницами и другими социальными объектами. Регионам тоже дадут право устанавливать свои расстояния, но максимальное ограничение – 50 метров. Это очередная редакция и сейчас документ направлен в кабмин на рассмотрение.

В новой версии документа приняли самый нижний порог ограничения, если раньше назывались расстояния в 20 и 50 метров, то остановились всего на 10 м. На сегодняшний день «радиус трезвости» достигает от 50 до 100 метров, а в некоторых случаях до 300 м.

Эксперты отмечают, что новшество позволит избавить торговлю от существующего барьера, но при этом может увеличиться количество магазинов, торгующих спиртным, что создает дополнительные риски для здоровья россиян.

- Для детских садов и школ максимальный размер прилегающих территорий составит 50 м, что гарантированно исключит нежелательное соседство школы (садика) и магазина. От остальных объектов (медицины, спорта и других с массовым скоплением людей) – от 20 до 50 метров, - пояснили газете «Известия» в Минпромторге.

Излишние ограничения радиуса негативно сказываются на розничной торговле, уверены в ведомстве. На статистику потребления алкоголя расстояния не влияет: на месте запретов начинают торговать нелегально. Потребитель всегда есть.

В Минздраве пока не комментируют новый проект, но раньше даже минимальный «радиус трезвости» в 50 метров отказывались поддерживать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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