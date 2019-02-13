2019-02-13T10:36:03+03:00
Общество

В Москве не согласны с первым местом в рейтинге городов с самыми большими пробками

Авторы данного исследования в ряде случаев серьезно противоречат сами себе, заявили в ЦОДД
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В ЦОДД считают, что серьезно оценивать рейтинг INRIX неправильноВ ЦОДД считают, что серьезно оценивать рейтинг INRIX неправильноФото: Михаил ФРОЛОВ
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Согласно данным международной компании INRIX, которая накануне составила рейтинг загруженности дорог в 220 различных городах мира, в Москве фиксируются самые большие пробки. Однако в Центре организации дорожного движения правительства российской столицы с такими результатами не согласны.

В пресс-службе ЦОДД пояснили, что составители рейтинга не обращались к ним за данными о пробках в Москва, поэтому какие источники информации использовались неизвестно. Кроме того, сама методика подсчета транспортной загруженности выглядит слишком обобщенно и в ряде случаев противоречиво.

Так, например, сначала составители рейтинга говорят о том, что на дорогах столицы РФ стало на 12% свободнее, и сейчас москвичи проводят в пробках всего около 210 часов, в то время как в Риме эти потери составляют 254 часа. При этом итальянский город занимает лишь 5 место, а российский - первое.

"То же самое и с Лондоном и Парижем, у которых количество часов, проведенных водителями в пробках, выше чем в Москве; тем не менее, они находятся на более низких позициях. Таким образом, серьезно оценивать данный рейтинг неправильно", - передает ТАСС со ссылкой на представителя ЦОДД.

В 21 веке пробки стали довольно серьезной проблемой мегаполисов. Количество машин на дорогах увеличивается, а места больше не становится. Сайт kp.ru писал о том, что сейчас многие компании даже разрабатывают свои проекты воздушных такси на электрической тяге, которые позволят быстро и беспрепятственно добраться до точки назначения.

Пробки в Москве из-за ремонта дорог.Теперь Москва стоит даже ночью. Из-за ремонта Садового и 3-го Транспортного кольца в столице возникли огромные заторы.Никита МИРОНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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