Российские ученые изобрели первый в мире гибридный имплант

13 Февр. 10:45 2019-02-13T10:45:28+03:00

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Первые гибридный имплант, предназначенный для протезирования конечностей, смогли создать российские ученые. Разработка станет новым словом в ортопедии, так как раньше подобные технологии не применялись. Особенность импланта в том, что он повторяет структуру трубчатой кости: твердый снаружи и губчатый внутри.

Разработкой новинки занимались в НИТУ «МИСиС». Авторы уверены, что полностью смогли повторить структуру человеческой кости. За счет особенности конструкции нарастающая после операции ткань способна заполнить пористую структуру импланта, создавая с ним единое целое. То есть, после завершения процесса реабилитации искусственная ткань становится частью организма и человек не должен испытывать никаких проблем.

В состав импланта вошли сверхвысокомолекулярный полиэтилен, который используется при протезировании слабонагруженных костей, и полиэфирэфиркетон, который применяется в спинальной хирургии. Объединили эти материалы впервые и в итоге появился протез, который повторяет структуру трубчатой кости: оболочка из твердого материала, а сердцевина из пористого.

Теперь клинические испытания должны подтвердить качество импланта. Новинка тестируется на лабораторных животных и уже в будущем году данные импланты будут применять в ветеринарии, для протезирования сломанных лап животных. Если никаких нареканий не будет, то спустя 3-4 года клинических испытаний технологию будут применять в медицинской практике, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU