2019-02-13T11:04:19+03:00
Происшествия

Электрички Курского направления следуют с опозданием из-за сбоя

Ранее один из поездов остановился на путях из-за неполадок - движение в сторону Москвы было временно приостановлено [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Сбой в движении электричек произошел на Курском направлении МЖДСбой в движении электричек произошел на Курском направлении МЖДФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Электрички Курского направления Московской железной дороги следуют с задержками в графике из-за технического сбоя. Центральная пригородная пассажирская компания сообщила о том, что ранее в среду, 13 февраля, движение поездов на данном участке путей было временно остановлено.

"По техническим причинам возможны задержки в движении поездов на Курском направлении. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ЦППК в Twitter.

Пассажирам электричек пришлось добираться пешком до Москвы из-за поломки состава .

Компания принесла пассажирам извинения за временные неудобства. Между тем, в пресс-службе МЖД сообщили о том, что причиной сбоя стал остановившийся на станции "Царицыно" состав. Железнодорожники уже отбуксировали сломавшийся поезд в депо с помощью вспомогательного локомотива. Движение в сторону Москвы восстановлено, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что из-за сложных погодных условий в эту среду проблемы могут наблюдаться также и на автомобильных дорогах. Московским водителям уже рекомендовали не пользоваться личными автомобилями из-за снегопада, гололедицы и сильного ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Минпромторга рассказал, какие замечания президент сделал «Кортежу»
В США умер автор термина "глобальное потепление"
Таксофоны предложили оборудовать сиренами для оповещения о ЧС
ЦБ планирует создать реестр контрагентов с повышенным риском
В Подмосковье ищут мужчину, напавшего с ножом на пассажиров электрички
Российского хакера Евгения Никулина признали вменяемым в США
В России возбудили новые уголовные дела из-за обстрелов ВСУ мирных жителей в Донбассе
В Подмосковье в квартире погибла семья с восьмилетним сыном
В Китае обрушился канатный мост с туристами
В Индии грузовик врезался в свадебную церемонию: 13 человек погибли, 15 пострадали
Украина призвала отменить прокат российского фильма «Т-34» в США
В Подмосковье задержали врио главы города Дзержинский
Цены на квартиры в новостройках упали в 10 регионах
В ФАС рассказали о причинах роста цен на продукты
Хакеры начали маскироваться под подразделения ЦБ
Разведка США утверждает, что Россия на брифинге по ДРСМД показала не ту ракету
Названы лучшие смартфоны в мире
Погода в Москве на 19 февраля 2019 года: в столице будет солнечно и без осадков
Власти 16 американских штатов подали в суд на Трампа
Минэкономразвития России оценило ущерб от санкций
Александр Друзь собрался в США
Трамп вновь заявил, что США «рассматривают все варианты» разрешения ситуации в Венесуэле
ВЦИОМ выяснил, что жители Курил думают о передаче островов Японии
Мадуро: Венесуэла должна создавать собственные системы вооружения
Жертвами стрельбы в США стали четыре человека
Умер американский моряк со снимка «Поцелуй на Тайм-сквер»
Трамп посоветовал военным Венесуэлы перейти на сторону оппозиции
Facebook объяснил блокировку проектов RT