Электрички Курского направления следуют с опозданием из-за сбоя

13 Февр. 10:56 2019-02-13T11:04:19+03:00

Ранее один из поездов остановился на путях из-за неполадок - движение в сторону Москвы было временно приостановлено [видео]

Изменить размер текста: A A

Электрички Курского направления Московской железной дороги следуют с задержками в графике из-за технического сбоя. Центральная пригородная пассажирская компания сообщила о том, что ранее в среду, 13 февраля, движение поездов на данном участке путей было временно остановлено.

"По техническим причинам возможны задержки в движении поездов на Курском направлении. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ЦППК в Twitter.

Пассажирам электричек пришлось добираться пешком до Москвы из-за поломки состава .

Компания принесла пассажирам извинения за временные неудобства. Между тем, в пресс-службе МЖД сообщили о том, что причиной сбоя стал остановившийся на станции "Царицыно" состав. Железнодорожники уже отбуксировали сломавшийся поезд в депо с помощью вспомогательного локомотива. Движение в сторону Москвы восстановлено, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что из-за сложных погодных условий в эту среду проблемы могут наблюдаться также и на автомобильных дорогах. Московским водителям уже рекомендовали не пользоваться личными автомобилями из-за снегопада, гололедицы и сильного ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU