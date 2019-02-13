Электрички Курского направления следуют с опозданием из-за сбоя
Электрички Курского направления Московской железной дороги следуют с задержками в графике из-за технического сбоя. Центральная пригородная пассажирская компания сообщила о том, что ранее в среду, 13 февраля, движение поездов на данном участке путей было временно остановлено.
"По техническим причинам возможны задержки в движении поездов на Курском направлении. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ЦППК в Twitter.
Пассажирам электричек пришлось добираться пешком до Москвы из-за поломки состава .
Компания принесла пассажирам извинения за временные неудобства. Между тем, в пресс-службе МЖД сообщили о том, что причиной сбоя стал остановившийся на станции "Царицыно" состав. Железнодорожники уже отбуксировали сломавшийся поезд в депо с помощью вспомогательного локомотива. Движение в сторону Москвы восстановлено, передает "Интерфакс".
Сайт kp.ru писал о том, что из-за сложных погодных условий в эту среду проблемы могут наблюдаться также и на автомобильных дорогах. Московским водителям уже рекомендовали не пользоваться личными автомобилями из-за снегопада, гололедицы и сильного ветра.
ИСТОЧНИК KP.RU