Тело погибшего в авиакатастрофе Салы доставят в Аргентину 15 февраля
Тело аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который погиб в результате авиакатастрофы в проливе Ла-Манш, будет доставлено на его родину в пятницу, 15 февраля. Об этом сообщил Хулио Мульера - мэр города Прогресо, в котором спортсмен вырос.
"Останки Эмилиано будут доставлены в Прогресо вечером в пятницу", - цитирует Agence France-Presse градоначальника.
Напомним, что частный легкомоторный самолет с аргентинцем на борту пропал с радаров 22 января. На тот момент Сала только перешел из французского "Нанта" в "Кардифф" и собирался начать тренировки с новым клубом. Однако уже перед самой отправкой молодой человек признался друзьям, что боится лететь, поскольку самолет буквально разваливается.
И, действительно, 3 февраля обломки летательного аппарата нашли на дне Ла-Манша, а через четыре дня оттуда достали тело футболиста. Останки пилота пока не найдены.
Сайт kp.ru писал о том, что предварительной причиной авиакатастрофы считается скопление наледи на крыльях самолета. Пилот до последнего момента пытался сохранить контроль над воздушным судном и посадить его на воду, но безуспешно.
ИСТОЧНИК KP.RU