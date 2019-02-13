Тело погибшего в авиакатастрофе Салы доставят в Аргентину 15 февраля

13 Февр. 11:13 2019-02-13T11:13:15+03:00

Останки футболиста привезут в город Прогресо, в котором он вырос

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Тело аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который погиб в результате авиакатастрофы в проливе Ла-Манш, будет доставлено на его родину в пятницу, 15 февраля. Об этом сообщил Хулио Мульера - мэр города Прогресо, в котором спортсмен вырос.

"Останки Эмилиано будут доставлены в Прогресо вечером в пятницу", - цитирует Agence France-Presse градоначальника.

Напомним, что частный легкомоторный самолет с аргентинцем на борту пропал с радаров 22 января. На тот момент Сала только перешел из французского "Нанта" в "Кардифф" и собирался начать тренировки с новым клубом. Однако уже перед самой отправкой молодой человек признался друзьям, что боится лететь, поскольку самолет буквально разваливается.

И, действительно, 3 февраля обломки летательного аппарата нашли на дне Ла-Манша, а через четыре дня оттуда достали тело футболиста. Останки пилота пока не найдены.

Сайт kp.ru писал о том, что предварительной причиной авиакатастрофы считается скопление наледи на крыльях самолета. Пилот до последнего момента пытался сохранить контроль над воздушным судном и посадить его на воду, но безуспешно.

ИСТОЧНИК KP.RU