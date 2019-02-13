В Госдуме отреагировали на условие, которое поставили США для снятия санкций с РФ

13 Февр. 11:13 2019-02-13T17:37:51+03:00

Депутаты уверены, что на условиях диктатуры никаких договоренностей быть не может

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В Госдуме отреагировали на заявление заместителя постоянного представителя США при ООН Джонатана Коэна. Во время заседания Совбеза ООН от назвал условие при котором Штаты могут снять все санкции, введенные ими в отношении РФ. Для этого Россия должна выполнить все минские договоренности относительно Донбасса: «Наши санкции в связи с аннексией Крыма также будут оставаться в силе до тех пор, пока Крым не будет возвращен под украинский контроль».

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Провокационное выступление оценили в Госдуме. Депутаты уверены, что мира таким путем добиться точно не получится. Обе стороны понимают, что Крым никогда не вернется под украинский контроль, а это значит, что санкции никто снимать не будет.

- Ограничения в отношении России действовали и до Крыма. Это характерная модель поведения американцев. Украиной тоже не выполняются минские соглашения. Киев подписывал минские соглашения только с оглядкой на Вашингтон. Это не что иное, как заявление в поддержку нынешней власти Порошенко, - комментирует ФАН заместитель председателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

Россия и дальше продолжит вести свою политику без оглядки на указания других стран. Депутат уверен, что в Кремле готовы к диалогу, но «не на условиях диктата собственных интересов США».

Минские договоренности были подписаны 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015 года. Они были разработаны в ходе переговоров Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и Петром Порошенко в Минске. Но реализовать пакет мер не удается. Почему? Разбирались в эфире Радио "Комсомольская правда".

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ИСТОЧНИК KP.RU