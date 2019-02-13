В Пентагоне заявили о необходимости модернизации ядерного арсенала США

13 Февр. 11:23 2019-02-13T11:23:38+03:00

Ожидается, что в новой программе модернизации ядерного арсенала США акцент будет сделан не на средствах доставки ядерного оружия, а на новых типах боеголовок Фото: REUTERS

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Ядерный арсенал Соединенных Штатов нуждается в модернизации. С таким заявлением выступил заместитель помощника министра обороны США по ядерным вопросам контр-адмирал в отставке Питер Фэнта.

В ходе выступления на конференции, посвященной вопросам ядерного сдерживания, Фэнта заявил, что оборонное ведомство США совместно с министерством энергетики должно приложить все усилия для "создания к 2040-м годам маневренных, универсальных, усовершенствованных ядерных боеголовок". В противном случае Вашингтон "рискуют оказаться неспособными к тому, чтобы поспевать за технологическим развитием потенциальных противников", отметил представитель Пентагона.

Как отмечает издание Defense News, программа обновления ядерного арсенала США должна продлиться до 2092 года. В данной программе модернизации акцент будет сделан не на средствах доставки ядерного оружия, а на новых типах боеголовок. "Если раньше B-2 мог прилететь и сбросить неуправляемую бомбу..., то теперь с учетом современных систем ПРО и ПВО, когда преодоление [этих систем] не является гарантированным, вероятно, необходимо пересмотреть отношение к неуправляемым бомбам", - приводит издание слова Фэнта.

В материале отмечается, что данная позиция отличается от традиционного подхода к модернизации ядерного арсенала, когда приоритет отдается усовершенствованию средств доставки, таких как бомбардировщики и ракеты. По словам автора статьи, именно поэтому Фэнта сделал акцент на сотрудничестве Пентагона с министерством энергетики: в число задач данного ведомства входят производство и хранение ядерных боеприпасов.

Согласно докладу Бюджетного управления Конгресса США, реализация 10-летнего плана модернизации и обслуживания ядерного арсенала Соединенных Штатов обойдется Пентагону в 494 млрд долларов США. Отмечается, что с 2018 года стоимость проекта выросла на 94 млрд долларов из-за изменения Ядерной доктрины США и увеличения стоимости модернизации; вместе с тем в министерстве энергетики ранее сообщили о планах по увеличению объемов производства плутониевых сердечников.

ИСТОЧНИК KP.RU