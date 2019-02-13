НАТО не планирует размещать в Европе новые системы с ядерным оружием

13 Февр. 11:32 2019-02-13T11:32:30+03:00

НАТО не планирует установку в Европе новых систем с ядерным оружием Фото: REUTERS

Однако в альянсе все же обсудят возможные меры реагирования на разрыв ДРСМД и разработку ракет Россией

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НАТО не планирует размещать в Европе новые наземные системы с ядерным оружием даже в случае окончательного разрыва российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое заявление сделала заместитель генерального секретаря североатлантического альянса Роуз Геттемюллер.

"Мы не намерены размещать новые наземные системы ядерного оружия в Европе", - сказала замгенсека в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung.

При этом она подчеркнула, что возможные ответные меры на разрыв ДРСМД и разработку Россией новых ракет все же будут обсуждаться. Первые переговоры по данному вопросу состоятся уже в среду-четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На встрече будут присутствовать главы оборонных ведомств альянса.

Напомним, что первыми о выходе из Договора о ликвидации ракет объявили США. Россия пошла на такой шаг в качестве ответных мер.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Вашингтоне предложили заключить новое соглашение в данной сфере, которое бы включало все страны, владеющие "запрещенными" баллистическими ракетами.

ИСТОЧНИК KP.RU