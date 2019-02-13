2019-02-13T11:32:30+03:00
Политика

НАТО не планирует размещать в Европе новые системы с ядерным оружием

Однако в альянсе все же обсудят возможные меры реагирования на разрыв ДРСМД и разработку ракет Россией
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
НАТО не планирует установку в Европе новых систем с ядерным оружиемНАТО не планирует установку в Европе новых систем с ядерным оружиемФото: REUTERS
Изменить размер текста:

НАТО не планирует размещать в Европе новые наземные системы с ядерным оружием даже в случае окончательного разрыва российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое заявление сделала заместитель генерального секретаря североатлантического альянса Роуз Геттемюллер.

"Мы не намерены размещать новые наземные системы ядерного оружия в Европе", - сказала замгенсека в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung.

При этом она подчеркнула, что возможные ответные меры на разрыв ДРСМД и разработку Россией новых ракет все же будут обсуждаться. Первые переговоры по данному вопросу состоятся уже в среду-четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На встрече будут присутствовать главы оборонных ведомств альянса.

Напомним, что первыми о выходе из Договора о ликвидации ракет объявили США. Россия пошла на такой шаг в качестве ответных мер.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Вашингтоне предложили заключить новое соглашение в данной сфере, которое бы включало все страны, владеющие "запрещенными" баллистическими ракетами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия обошла Саудовскую Аравию по объему добычи нефти
Курс рубля укрепился по отношению к евро и доллару
Госдума запретила военным размещать информацию о службе в соцсетях и СМИ
Россия начала производство С-400 для Индии
Пес разбившегося футболиста Эмилиано Салы пришел на похороны хозяина
В Сан-Франциско отменили показ российского фильма «Т-34»
Россияне стали реже заключать браки
Сахалинская облдума об опросе ВЦИОМ: 96% жителей Курил высказались однозначно - Россия никому ничего не должна
Захарова назвала шантажом угрозы Трампа к военным Венесуэлы
Россия направила в Венесуэлу 300 тонн гуманитарной помощи
В Индии два военных самолета столкнулись в воздухе
Росстат усмотрел снижение цен на нефтепродукты в России
«Роскосмос» отправит туристов вокруг Земли по короткому «гагаринскому» маршруту
В Австрии предрекли скорый конец «украинской монополии» на транзит газа
Глава Минпромторга рассказал, какие замечания президент сделал «Кортежу»
В США умер автор термина "глобальное потепление"
Таксофоны предложили оборудовать сиренами для оповещения о ЧС
ЦБ планирует создать реестр контрагентов с повышенным риском
В Подмосковье ищут мужчину, напавшего с ножом на пассажиров электрички
Российского хакера Евгения Никулина признали вменяемым в США
В России возбудили новые уголовные дела из-за обстрелов ВСУ мирных жителей в Донбассе
В Подмосковье в квартире погибла семья с восьмилетним сыном