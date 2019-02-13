В США репера 21 Savage отпустили под залог

13 Февр. 11:36 2019-02-13T11:36:45+03:00

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Репер 21 Savage снова на свободе. Суд решил отпустить его под залог до вынесения окончательного решения. Звезде грозит наказание за незаконное пребывание в стране.

Шайа Бин Авраам-Джозеф, именно так зовут исполнителя, был очень рад, что снова на свободе и безмерно благодарил всех своих фанатов, которые в трудное время поддерживали кумира. Радостной новостью адвокаты 21 Savage поделились в Facebook.

Данное задержание доставило не мало хлопот. Например, музыкант пропустил церемонию вручения премии «Грэмми -2019», он был номинирован в одной из категорий.

Сам рэпер не отчаивается и обещает поклонникам и дальше «делать музыку, которая объединяет людей». А еще 21 Savage обещает не забыть всех, кто сидел с ним в одной камере. Так что не исключено, что в композициях музыканта может появиться тюремная лирика.

Шайа Бин Авраам-Джозеф был задержан 4 февраля в Атланте. Следствие обвинило британца, что он нарушил визовый режим. Разрешение на въезд в Штаты ему было выдано еще в 2005 году, сроком на один год, но покидать страну музыкант не стала и остался жить в США. Защита 21 Savage указывала в суде, что их подопечный ждет претендует на неиммиграционную визу U-Visa. Он подал заявку и ждет ее рассмотрения, которое может затянуться на много лет, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU