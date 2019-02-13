Синоптики обещали похолодание и гололед после рекордного снегопада в Москве

13 Февр. 11:58 2019-02-13T11:58:55+03:00

По словам специалиста центра "Фобос" Елены Волосюк, снегопад в Москве побил рекорд, установленный ровно 10 лет назад [видео]

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После рекордного снегопада Москву и Центральную Россию ожидают холода и гололедица. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

По ее словам, от снегопада, обрушившегося на центральную Россию, сильнее всего пострадал Брянск, где высота снежного покрова достигла 19 миллиметров. Непогода, причиной которой стал южный циклон, затронула также Курскую, Орловскую и ряд других областей Центрального федерального округа, где местами выпало до 15-20 миллиметров осадков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691537" frameborder="0"></iframe> Из-за гололеда и аварии встала колонна автобусов, люди вынуждены идти к метро пешком.

Говоря о погоде в столичном регионе, Волосюк отметила, что снегопад в Москве побил рекорд, установленный ровно 10 лет назад: 13 февраля 2007 года высота снежного покрова в столице достигла 10,5 мм. "У нас выпало,по данным метеостанции ВДНХ, 11 миллиметров осадков. Так как снег в Москве продолжается, то мы рассчитываем, что городу сегодня еще достанется порядка 5.7 миллиметров осадков", - добавила она.

По словам Волосюк, снегопад в Москве и Подмосковье начнет ослабевать ближе к вечеру. "Но вместе с ослаблением снегопадов к нам начнет поступать холодные воздушные массы, обещая понижение температуры, уводя столбики термометров в минус. Так что вся влага, которая сейчас скапливается на дорогах и тротуарах, будет замерзать", - отметила специалист центра погоды "Фобос", добавив, что скорость ветра в столичном регионе будет достигать 10-15 метров в секунду. "Дорожная ситуация в городе по-прежнему будет очень сложной", - добавила она.

По данным синоптиков, минувшей ночью в Москве и области выпала треть месячной нормы осадков. Снегопад стал причиной сбоев в работе пригородных электричек; ЦОДД, в свою очередь, рекомендовал москвичам воздержаться от поездок на личном транспорте из-за сложной ситуации на дорогах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691567" frameborder="0"></iframe> Видео потопа на МКАДе.

ИСТОЧНИК KP.RU