2019-02-13T11:57:47+03:00
В мире

Женщину-командира группы высшего пилотажа отстранили спустя две недели

В штабе истребительского крыла пришли к выводу, что Зое Котник не умеет руководить подчиненными
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Женщина-пилот Зое Котник. Фото: twitter.com/ViperDemoTeamЖенщина-пилот Зое Котник. Фото: twitter.com/ViperDemoTeam
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Первая женщина-командир группы высшего пилотажа американских ВВС Viper Зое Котник была отстранена от выполнения обязанностей спустя две недели после назначения.

О снятии ее с должности стало известно в понедельник, 11 февраля. В заявлении говорилось о том, что командование утратило уверенность в способности Котник командовать группой истребителей F-16, которые обычно выполняют сложные воздушные маневры.

"У нас есть тысячи летчиков в Военно-воздушных силах, которые защищают нашу страну, и ни один из них не является совершенным. Даже такие хорошие люди, как капитан Котник, совершают ошибки, и я хочу, чтобы у них была возможность учиться на промахах, не подвергаясь общественному контролю", - приводятся слова командира 20-го истребительского крыла полковника Дерека О'Мэлли на странице Военно-воздушной базы Shaw в Facebook.

Сайт телеканала "Звезда" уточняет, что Зое Котник все еще остается в группе высшего пилотажа, однако уже не на руководящей позиции.

В прошлом году сайт kp.ru писал о другой женщине-пилоте, которая смогла посадить пассажирский самолет на одном двигателе. У лайнера, летевшего из Нью-Йорка в Даллас, взорвался мотор, а его осколки пробили иллюминатор. Пилот Тэмми Джо Шульц спокойно докладывала авиадиспетчерам о ситуации и смогла значительно снизить высоту полета всего за пять минут, благодаря этому пассажиры смогли дышать без кислородных масок. После этого женщина также посадила лайнер и даже вышла в салон, чтобы лично проверить самочувствие людей на борту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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