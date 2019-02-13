2019-02-13T12:23:01+03:00
Авто

Минтранс предложил увеличить штрафы за остановку на автомагистралях

В ведомстве считают, что такие действия водителей приводят к росту числа ДТП
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments32
Если поправки, предложенные ведомством, будут одобрены, штраф вырастет с 1 до 3 тыс. рублейЕсли поправки, предложенные ведомством, будут одобрены, штраф вырастет с 1 до 3 тыс. рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Министерство транспорта России предложило ужесточить ответственность за остановку машин на автомагистрали и скоростных дорогах. Так, в частности, предлагается увеличить штраф за данное правонарушение с одной до трех тысяч рублей.

В ведомстве пояснили, что такие меры вызваны необходимостью реализовать основные показатели нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и снизить рост числа ДТП. В Минтрансе уверены, что остановки в неположенных местах лишь провоцируют аварии.

В случае принятия данного законопроекта штраф будет увеличен не только в случаях с остановкой на автомагистралях, но и в условиях трасс, обозначенных знаком 5.3 "Дорога для автомобилей". По эту категорию попадает и МКАД. Пояснительная записка к проекту и сам документ опубликованы на сайте размещения нормативно-правовых актов.

Напомним, что ранее в Правила дорожного движения России внесли новый тип дорожной разметки - "вафельную". Сайт kp.ru писал о том, что останавливаться на ней также строго запрещено. С 1 марта сотрудники ДПС Москвы начнут фиксировать такие нарушения с помощью видеокамер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия обошла Саудовскую Аравию по объему добычи нефти
Курс рубля укрепился по отношению к евро и доллару
Госдума запретила военным размещать информацию о службе в соцсетях и СМИ
Россия начала производство С-400 для Индии
Пес разбившегося футболиста Эмилиано Салы пришел на похороны хозяина
В Сан-Франциско отменили показ российского фильма «Т-34»
Россияне стали реже заключать браки
Сахалинская облдума об опросе ВЦИОМ: 96% жителей Курил высказались однозначно - Россия никому ничего не должна
Захарова назвала шантажом угрозы Трампа к военным Венесуэлы
Россия направила в Венесуэлу 300 тонн гуманитарной помощи
В Индии два военных самолета столкнулись в воздухе
Росстат усмотрел снижение цен на нефтепродукты в России
«Роскосмос» отправит туристов вокруг Земли по короткому «гагаринскому» маршруту
В Австрии предрекли скорый конец «украинской монополии» на транзит газа
Глава Минпромторга рассказал, какие замечания президент сделал «Кортежу»
В США умер автор термина "глобальное потепление"
Таксофоны предложили оборудовать сиренами для оповещения о ЧС
ЦБ планирует создать реестр контрагентов с повышенным риском
В Подмосковье ищут мужчину, напавшего с ножом на пассажиров электрички
Российского хакера Евгения Никулина признали вменяемым в США
В России возбудили новые уголовные дела из-за обстрелов ВСУ мирных жителей в Донбассе
В Подмосковье в квартире погибла семья с восьмилетним сыном