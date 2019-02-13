Минтранс предложил увеличить штрафы за остановку на автомагистралях

13 Февр. 12:05 2019-02-13T12:23:01+03:00

Если поправки, предложенные ведомством, будут одобрены, штраф вырастет с 1 до 3 тыс. рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ведомстве считают, что такие действия водителей приводят к росту числа ДТП

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Министерство транспорта России предложило ужесточить ответственность за остановку машин на автомагистрали и скоростных дорогах. Так, в частности, предлагается увеличить штраф за данное правонарушение с одной до трех тысяч рублей.

В ведомстве пояснили, что такие меры вызваны необходимостью реализовать основные показатели нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и снизить рост числа ДТП. В Минтрансе уверены, что остановки в неположенных местах лишь провоцируют аварии.

В случае принятия данного законопроекта штраф будет увеличен не только в случаях с остановкой на автомагистралях, но и в условиях трасс, обозначенных знаком 5.3 "Дорога для автомобилей". По эту категорию попадает и МКАД. Пояснительная записка к проекту и сам документ опубликованы на сайте размещения нормативно-правовых актов.

Напомним, что ранее в Правила дорожного движения России внесли новый тип дорожной разметки - "вафельную". Сайт kp.ru писал о том, что останавливаться на ней также строго запрещено. С 1 марта сотрудники ДПС Москвы начнут фиксировать такие нарушения с помощью видеокамер.

ИСТОЧНИК KP.RU