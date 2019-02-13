2019-02-13T12:31:11+03:00
Происшествия

ФСБ проводит обыски в крупных российских агрохолдингах

Действия силовиков связаны с возможным уклонением предприятий от уплаты налогов и рядом других нарушений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ФСБ проводит обыски в нескольких агрохолдингахФСБ проводит обыски в нескольких агрохолдингахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники управления "К" ФСБ РФ совместно с Федеральной налоговой службой проводят обыски и выемку документов на ряде предприятиях крупных российских агрохолдингов.

Предполагается, что действия силовиков связаны с различными нарушениями компаний, в числе которых уклонение от уплаты налогов, неуплата сумм НДС и несоблюдение положений Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, которая была подписана крупными экспортерами и производителями зерна в прошлом году.

Согласно данным источника "Интерфакс", знакомого с ситуацией, работы проводятся одновременно в 13 регионах страны, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Мордовии, а также Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Пензенской, Ленинградской, Воронежской, Московской, Саратовской, Белгородской и Липецкой областях.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце января силовики нагрянули с обысками также в дом к сыну депутата Народного собрания Дагестана и начальнику межрайонного Управления Восточное "Газпроммежрегионгаз Махачкала" Мураду Муртазалиеву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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