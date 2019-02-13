ФСБ проводит обыски в крупных российских агрохолдингах
Сотрудники управления "К" ФСБ РФ совместно с Федеральной налоговой службой проводят обыски и выемку документов на ряде предприятиях крупных российских агрохолдингов.
Предполагается, что действия силовиков связаны с различными нарушениями компаний, в числе которых уклонение от уплаты налогов, неуплата сумм НДС и несоблюдение положений Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, которая была подписана крупными экспортерами и производителями зерна в прошлом году.
Согласно данным источника "Интерфакс", знакомого с ситуацией, работы проводятся одновременно в 13 регионах страны, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Мордовии, а также Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Пензенской, Ленинградской, Воронежской, Московской, Саратовской, Белгородской и Липецкой областях.
Сайт kp.ru писал о том, что в конце января силовики нагрянули с обысками также в дом к сыну депутата Народного собрания Дагестана и начальнику межрайонного Управления Восточное "Газпроммежрегионгаз Махачкала" Мураду Муртазалиеву.
ИСТОЧНИК KP.RU