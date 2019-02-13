2019-02-13T12:31:22+03:00
Общество

Католическая церковь на Филиппинах раскритиковала инициативу о переименовании страны

Ранее президент страны Родриго Дутерте предложил переименовать Филиппины в "Республику Махарлика", поскольку нынешнее название государства, по его словам, является колониальным наследием
Александр ДЖУМАЕВ
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По мнению президента Филиппин, топоним, используемый в качестве названия страны в настоящий момент, является наследием испанских колонизаторовПо мнению президента Филиппин, топоним, используемый в качестве названия страны в настоящий момент, является наследием испанских колонизаторовФото: REUTERS
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Служители Католической церкви Филиппин не поддержали предолжение президента страны Родриго Дутерте о переименовании островного государства в Республику Махарлика. По словам представителей духовенства, негативное восприятие священнослужителями инициативы Дутерте связано с тем, что топоним "Филиппины" напрямую связан с христианской верой.

"Для истории нашей страны огромную роль сыграл приход христианства в 1521 году, когда путешественник Фернан Магеллан первым установил крест на берегах Филиппин. Благодаря этому архипелаг перешел под защиту испанского короля Филиппа и владыки Иисуса Христа", - приводит издание Manila Bulletin слова епископа провинции Сорсогон Артуро Бастеса. Священнослужитель также отметил, что инициатива Дутерте является неуместной в контексте 500-й годовщины крещения Филиппин.

Сайт kp.ru ужесообщал об идее Дутерте. По мнению президента Филиппин, топоним, используемый в качестве названия страны в настоящий момент, является наследием испанских колонизаторов, которые "поработили и убивали" население островов. В качестве альтернативы термину "Филиппины" Дутерте предложил использовать слово малайского происхождения "Махарлика", отражающее понятие "спокойствие и мир".

ИСТОЧНИК KP.RU

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