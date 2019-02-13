2019-02-13T12:41:09+03:00
Политика

Россия готова к заключению ДРСМД на новых условиях

По словам главы комитета Госдумы по обороне, в настоящее время наше государство вынуждено создавать средства защиты суверенитета в ответ на действия Запада
Елена Гильманова
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Глава комитета Госдумы по обороне Владимир ШамановГлава комитета Госдумы по обороне Владимир ШамановФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Москва открыта для новых условий Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), а новое российское вооружение является исключительно ответной мерой, заявил журналистам в среду, 13 февраля, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«Мы открыты для этого», - ответил Шаманов на вопрос о возможности заключение ДРСМД на новых условиях.

Политик отметил, что новое вооружение России является ответной мерой на действия западных коллег. По его словам, Москва «вынуждена создавать надежные средства защиты своего суверенитета».

«Мы делали это и будем делать. И никому мы не угрожаем», - сказал Шаманов. Таким образом он прокомментировал сообщения в западных медиа о том, что беспилотный подводный аппарат «Посейдон» увеличивает риски для Североатлантического Альянса.

«Наше новое вооружение угрожает их наглости», - добавил глава комитета в интервью РИА "Новости".

Ранее во вторник, 12 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщение о том, что Кремль получал предложения от Соединенных Штатов в контексте Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, что в начале феврале 2019 года Вашингтон объявил о приостановке выполнения обязательств в рамках ДРСМД, а на следующий день Москвы приняла ответные меры, объявив о начале создания новых вооружений, которые ранее были запрещены двусторонним соглашением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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