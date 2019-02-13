2019-02-13T12:51:54+03:00
Спорт

Матч Аякс - Реал: Форвард «Аякса» сказал, что его клуб настроен серьезно

Нападающий голландского клуба Душан Тадич поделился своим мнением касательно матча 1/8 финала против «Реал Мадрида».
Дарья КРЫЛОВА
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Форвард "Аякса" Душан Тадич.Форвард "Аякса" Душан Тадич.Фото: REUTERS
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В среду, 13 февраля, "Аякс" сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Реалом". Форвард голландцев Душан Тадич поведал об ожиданиях от игры:

- "Аякс" сейчас не в лучшей форме, - высказался нападающий, - но футбол – это футбол, он непредсказуем. Завтра необходимо проявить себя в этом великолепном турнире (Лига Чемпионов), собраться с силами, как бы это ни было сложно.

Тадич отметил, что лично для него не столько важна гонка лучших бомбардиров Лиги Чемпионов, сколько атмосфера в команде, настроение одноклубников.

«Я никогда не гонюсь за индивидуальными призами», - приводит слова форварда официальный сайт УЕФА. – «Я всегда стараюсь делать так, чтобы моя команда побеждала, а остальное происходит параллельно».

Встреча, которая состоится сегодня на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме, обещает быть острой для обеих команд.

За день до матча представители УЕФА приняли внезапное решение поменять арбитра встречи. Изначально на матче должен был работать польский судья Шимон Марчиняк, однако недавно его заменили на словенца Дамира Скомину. Марчиняк же будет работать в качестве видеоарбитра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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