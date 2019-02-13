Рубль укрепился к доллару и евро по итогам открытия торгов

13 Февр. 12:50 2019-02-13T12:50:05+03:00

По итогам утренних торгов на Московской бирже рубль несколько укрепился к доллару и евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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По итогам утренних торгов на Московской бирже рубль несколько укрепился к доллару и евро. Так, американская валюта потеряла 19 копеек; ее курс установился на отметке в 65,69 рубля.

Курс единой европейской валюты, в свою очередь, составляет 74,33 рубля. Это на 30 копеек меньше, чем вчера. Индекс Московской биржи в настоящий момент составляет 2500,33 пункта, тогда как индекс РТС - 1198,54 пункта.

Официальный курс доллара, установленный вчера Центробанком России, составляет 65,7147 рубля. Аналогичное значение единой европейской валюты было установлено на отметке в 74,1459 рубля.

Стоит отметить, что во вторник, 12 февраля, курс евро упал до минимального значения за последние пять месяцев. Сайт kp.ru сообщал, что на Московской бирже за один евро давали 73,92 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU