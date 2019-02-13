Правительство продлит льготную ставку в 6% на весь период ипотеки

13 Февр. 12:53 2019-02-13T12:53:08+03:00

Семьи с несколькими детьми могут оформить кредит на покупку жилья под 6% годовых Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас семьи с двумя и более детьми могут рассчитывать лишь на 8 лет кредита на таких условиях

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Правительство России планирует отменить ограничительные сроки по предоставлении льготной ипотеки под 6% годовых семьям с двумя и более детьми. Соответствующие изменения в законодательство уже находятся на стадии разработки. Об этом сообщил министр труда Максим Топилин в ходе выступления на форуме "Здоровое общество. На пути к цели: 80+" в Сочи.

Он напомнил, что сейчас льготная ипотека для многодетных семей предоставляется максимум на восемь лет, после же заемщики должны выплачивать задолженность по обычной ставке.

При этом если семья уже воспользовалась льготной ипотекой, а потом в ней родился еще ребенок, то предоставление субсидии возобновляется на 5 лет, передает сайт kp.ru.

"Этот порог будет снят, то есть на весь срок ипотечного кредита будет льготироваться ипотечная ставка", - цитирует ТАСС глава ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU