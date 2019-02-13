"Уже в параллельной вселенной": Отец Децла опубликовал архивное видео своего сына

13 Февр. 13:07 2019-02-13T13:07:01+03:00

Рэпер Децл, более известный как Кирилл Толмацкий, скончался 3 февраля этого года в Ижевске Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Отец скончавшегося ранее рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Александр Толмацкий опубликовал в своем аккаунте в Instagram архивное видео своего сына. На кадрах запечатлено исполнение некогда популярным рэпером одной из своих композиций.

"Уже в параллельной вселенной...", - написал Толмацкий-старший в публикации. По состоянию на 13:00 13 февраля, видео посмотрели 15972 пользователя.

Ранее на YouTube-канале исполнителя было опубликовано его посмертное видео. Появление ролика в сети анонсировала вдова музыканта Юлия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/691598" frameborder="0"></iframe> Отец Децла выложил его неизвестное архивное видео.

Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался в ночь на 3 февраля этого года в одном из клубов Ижевска, где он выступал с концертом. Причиной смерти рэпера стала остановка сердца.

Прощание с известным музыкантом состоялось 6 февраля в Центральной клинической больнице Москвы

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/689736" frameborder="0"></iframe> Умер репер Децл.Загадочная и нелепая смерть артиста в полном расцвете сил. Все еще не верится, что «Вечеринки у Децла» больше не будет...

ИСТОЧНИК KP.RU