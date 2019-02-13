"Уже в параллельной вселенной": Отец Децла опубликовал архивное видео своего сына
Отец скончавшегося ранее рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Александр Толмацкий опубликовал в своем аккаунте в Instagram архивное видео своего сына. На кадрах запечатлено исполнение некогда популярным рэпером одной из своих композиций.
"Уже в параллельной вселенной...", - написал Толмацкий-старший в публикации. По состоянию на 13:00 13 февраля, видео посмотрели 15972 пользователя.
Ранее на YouTube-канале исполнителя было опубликовано его посмертное видео. Появление ролика в сети анонсировала вдова музыканта Юлия.
Отец Децла выложил его неизвестное архивное видео.
Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался в ночь на 3 февраля этого года в одном из клубов Ижевска, где он выступал с концертом. Причиной смерти рэпера стала остановка сердца.
Прощание с известным музыкантом состоялось 6 февраля в Центральной клинической больнице Москвы
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ИСТОЧНИК KP.RU