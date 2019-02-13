Песков опроверг причастность России к кибератакам на ЦИК Украины
В Кремле опровергают заявление о причастности Москвы к кибератакам на избирательную комиссию Украины в преддверии президентских выборов, которые пройдут 31 марта, а повальные обвинения во вмешательстве русских хакеров в выборы по всему миру приобрели вид некоей фобии.
Советующее мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал утверждения главы украинской киберполиции Сергея Демидюка, который обвинил русских хакеров в использовании вредоносных фишинговых материалов, предназначенных для кражи личной информации сотрудников ЦИК.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что «такие заявления не имеют ничего общего с реальностью». Представитель Кремля также указал на то, что подобные обвинения в киберпреступности со стороны России звучали от многих стран. По словам Пескова, это превращается в некую манию и фобию.
«Нет, нам об этом ничего не известно. Я только могу сказать, что мы слышим огромное количество аналогичных заявлений из разных стран мира. Похоже это принимает характер какой-то мании или фобии» – сказал он.
«Россия никогда не имела никакого отношения к различным проявлениям киберпреступности и не имеет к этому отношения», - сообщил Песков.
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ИСТОЧНИК KP.RU