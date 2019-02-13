2019-02-13T15:30:37+03:00
Политика

Власти Лесото планируют открыть посольство страны в Москве после стабилизации своей экономики

В настоящий момент интересы королевства в России представляет посольство в Германии
Александр ДЖУМАЕВ
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Посольство Лесото может открыться в Москве после стабилизации экономической ситуации в африканском королевствеПосольство Лесото может открыться в Москве после стабилизации экономической ситуации в африканском королевствеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посольство Лесото может открыться в Москве после стабилизации экономической ситуации в африканском королевстве. Об этом сообщил министр иностранных дел Лесото Лесего Макготи, который ранее принял участие в переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"С учетом состояния экономики нашей страны на данный момент у нас нет достаточного финансирования, чтобы присутствовать в РФ. Но в ближайшем будущем, когда стабилизируется положение дел в сфере экономики и у нас появится соответствующая возможность, то Россия будет в нашем списке приоритетом. Мы откроем посольство в РФ", - приводит ТАСС слова Макготи.

В настоящий момент интересы Лесото в России представляет дипмиссия королевства в Германии. При этом, по словам Макготи, на территории РФ постоянно находится консул южноафриканской страны, который контактирует с послом Лесото в Германии

ИСТОЧНИК KP.RU

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