2019-02-13T13:42:26+03:00
Экономика

В Минюсте не видят оснований для закрепления понятия "криптовалюта"

На данный момент использование электронных денег в качестве средства платежа запрещено Конституцией РФ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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По российским законам криптовалюта не может использоваться в качестве платёжного средстваПо российским законам криптовалюта не может использоваться в качестве платёжного средстваФото: REUTERS
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Министерство юстиции России не видит оснований для законодательного закрепления понятия "криптовалюта". Такое заявление глава ведомства Александр Коновалов сделал в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

При этом он напомнил, что применение электронных денег в качестве оплаты чего-либо запрещено на государственном уровне.

"Ни Конституция, ни действующее законодательство о финансовой системе категорически не допускают использование криптовалюты как средства платежа", - сказал министр.

По его мнению, такие средства можно считать "иным имуществом", для более четкого их определения нет никаких причин, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о то. что в Центробанке России не считают криптовалюту средством платежа, поскольку она ничем не обеспечена. Такой же позиции придерживается президент страны Владимир Путин. По его мнению, ни одно государство не должно иметь собственной криптовалюты.

Своей криптовалюты в России быть не может.Путин подчеркнул, что так называемый майнинг не регулируется, и власти относятся к этому осторожно

ИСТОЧНИК KP.RU

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