2019-02-13T13:53:52+03:00
Политика

Небензя ответил на цитату немецкого коллеги про Минск

Постоянный представитель РФ при ООН отреагировал на обвинения постпреда Германии
Елена Гильманова
Поделиться:
Комментарии: comments89
Постпред России при ООН Василий НебензяПостпред России при ООН Василий НебензяФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя напомнил немецкому коллеге, что Россия брала Берлин, а Минск освобождала. Таким образом он ответил на обвинения постпреда ФРГ при ООН Кристофа Хойсгена, который обвинил Москву во вторжении на Украину.

Коментируя слова немецкого коллеги, Небензя предположил, что постпред Германии «преднамеренно или непреднамеренно старательно вставлял Россию в своем выступлении к месту и не к месту». Дипломат отметил, что он все же склоняется к первой интерпретации. Небензя ответил постпреду Германии, что Россия брала Берлин, а Минск, напротив, освобождала.

«Мой друг Кристоф сказал, видимо ошибившись по Фрейду, что Россия в 2015 году "взяла Минск". Берлин Россия брала, это я помню. Это было раньше. До этого освобождали Минск», - подчеркнул постпред России.

«У нас вообще нет планов кого-то "брать" и куда-то вторгаться. Это вообще не наш метод. Вмешательство - это ваш метод, который мы сегодня хорошо видим на примере одной латиноамериканской страны», - сказал он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Василий Небензя на заседании Совбеза ООН сказал, что «Запад абсолютно не интересует сама Украина, ее судьба и благополучие ее граждан», на самом деле эту страну просто используют «исключительно в качестве пешки в геополитическом противостоянии с Россией».

Заседание ООН было созвано во вторник, 12 февраля, по инициативе России с целью обсуждения подписанного четыре года назад документа - «Комплекса мер по выполнению минских соглашений».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России объем хищений с платежных карт за 2018 год увеличился на 44%
Мать потерявшегося в «Лосином острове» мальчика могла намерено оставить его в лесу
Госдума приняла законопроект о паллиативной помощи
В Москве из фуры на ходу выпали бордюры
Лавров заявил, что блокировка аккаунтов RT в Facebook является примером давления на российские СМИ
Росздравнадзор изъял из продажи медицинский препарат "Эпистат"
Богданов: ИГ* превращается в вербовочную сеть
Queen выступит на вручении премии «Оскар»
В римском аэропорту произошел пожар
Мадуро осудил Трампа за речь в "нацистском духе"
Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Госдума вступилась за должников по ипотеке
Володин заявил, что ответственность за фейковые новости распространится и на владельцев СМИ
Россия обошла Саудовскую Аравию по объему добычи нефти
Курс рубля укрепился по отношению к евро и доллару