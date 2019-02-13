Небензя ответил на цитату немецкого коллеги про Минск

13 Февр. 13:53 2019-02-13T13:53:52+03:00

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Во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя напомнил немецкому коллеге, что Россия брала Берлин, а Минск освобождала. Таким образом он ответил на обвинения постпреда ФРГ при ООН Кристофа Хойсгена, который обвинил Москву во вторжении на Украину.

Коментируя слова немецкого коллеги, Небензя предположил, что постпред Германии «преднамеренно или непреднамеренно старательно вставлял Россию в своем выступлении к месту и не к месту». Дипломат отметил, что он все же склоняется к первой интерпретации. Небензя ответил постпреду Германии, что Россия брала Берлин, а Минск, напротив, освобождала.

«Мой друг Кристоф сказал, видимо ошибившись по Фрейду, что Россия в 2015 году "взяла Минск". Берлин Россия брала, это я помню. Это было раньше. До этого освобождали Минск», - подчеркнул постпред России.

«У нас вообще нет планов кого-то "брать" и куда-то вторгаться. Это вообще не наш метод. Вмешательство - это ваш метод, который мы сегодня хорошо видим на примере одной латиноамериканской страны», - сказал он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Василий Небензя на заседании Совбеза ООН сказал, что «Запад абсолютно не интересует сама Украина, ее судьба и благополучие ее граждан», на самом деле эту страну просто используют «исключительно в качестве пешки в геополитическом противостоянии с Россией».

Заседание ООН было созвано во вторник, 12 февраля, по инициативе России с целью обсуждения подписанного четыре года назад документа - «Комплекса мер по выполнению минских соглашений».

ИСТОЧНИК KP.RU