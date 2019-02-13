Минюст предложил обязать родителей содержать своих детей-студентов
Российских родителей могут обязать содережать своих совершеннолетних детей, обучающихся в вузах. Об этом в ходе "Правительственного часа" в Совете Федерации заявил глава министерства юстиции Александр Коновалов.
"В сфере семейного законодательства, законодательства о детстве должны быть выработаны и реализованы следующие предложения: уточнение защиты прав и законных интересов ребёнка, установление обязанности родителя содержать совершеннолетних трудоспособных (детей), обучающихся на очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность", - заявил министр. В своем выступлении Коновалов также заявил о необходимости установления в РФ минимального размера алиментов.
Ранее сайт kp.ru сообщал об изменениях в системе целевого набора студентов в университеты. В ходе совещания с зампредами правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил реформировать данную систему.
ИСТОЧНИК KP.RU