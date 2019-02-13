Россия поддержит в Совбезе ООН требование Сирии прекратить авианалеты коалиции

13 Февр. 14:14 2019-02-13T14:14:38+03:00

Лавров заявил, что к обстрелу мирных объектов в САР причастны «не приглашенные к ним в гости вооруженные силы внешних игроков»

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Россия поддержит требования Сирии в Совете Безопасности ООН прекратить авианалеты американской коалиции на мирные объекты. Москва также будет поддерживать другие страны, которые столкнуться с подобным. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в среду, 13 февраля.

Глава МИД указал на то, что от налетов коалиции постоянно страдают местные жители. «Коалиция регулярно попадает не туда, и гражданские лица становятся жертвами, объекты гражданской инфраструктуры становятся жертвами. Это не новая тенденция» - сообщил он.

Лавров заявил, что Москва будет поддерживать Дамаск в Совбезе ООН, однако Россия также будет всегда поддерживать «обращения всех других стран, которые будут страдать от подобного беспредела». По словам дипломата такое «творят не приглашенные к ним в гости вооруженные силы внешних игроков».

Напомним, что 12 января Сирия в письмах ООН по поводу воздушной атаки израильскими военными Дамаска заявила, что Израиль тем самым пытается уйти от решения внутренних проблем и пользуется "прикрытием" американской администрации. В САР также отметили, что подобные атаки возможны лишь благодаря «военному, политическому и медиаприкрытию, предоставляемому американской администрацией».

ИСТОЧНИК KP.RU