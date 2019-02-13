Лавров заявил, что Запад хочет сохранить анклав террористов в Сирии

13 Февр. 14:15 2019-02-13T14:15:43+03:00

У отдельных европейских государств есть планы по включению "Джебхат ан-Нусры"* в политический процесс

Изменить размер текста: A A

Отдельные западные страны хотят сохранить террористический анклав на территории сирийской провинции Идлибе. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Поступает информация, что некоторые западные страны хотят именно этого, хотят, чтобы этот анклав, в котором сейчас "Джебхат ан-Нусра"* захватила 90 с лишним процентов территории, стал неким участником будущего политического процесса", - сообщил глава ведомства.

При этом он подчеркнул, что никаких переговоров с террористами быть не может, а западные коллеги вновь проявляют "двойные стандарты". Именно поэтому в Москве не исключают, что информация о сохранении анклава имеет под собой основание.

Между тем, Россия и Турция ранее уже договорились о том, что нужно отделить настроенную на диалог оппозицию от боевиков, которых необходимо изолировать и уничтожить, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 14 февраля, в Сочи состоится встреча президентов РФ, Ирана и Турецкой Республики. Главы государств встретятся, чтобы обсудить ситуацию в САР.

* - запрещенная в России террористическа организация.

ИСТОЧНИК KP.RU