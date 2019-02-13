2019-02-13T14:32:27+03:00
Политика

НАТО не рассматривает вывод войск альянса из Афганистана

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments9
Генсек НАТО Йенс СтолтенбергГенсек НАТО Йенс СтолтенбергФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В настоящий момент НАТО не рассматривает вопрос вывода войск альянса из Афганистана. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Никакое решение пока не принято относительно вывода сил", - заявил Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны стран-членов НАТО. Глава организации добавил, что НАТО "не намерена оставаться в Афганистане вечно".

Ранее 13 февраля в НАТО заявили, что не планируют размещать в Европе новые наземные системы с ядерным оружием даже в случае разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Йенс Столтенберг, в свою очередь, на этой неделе также затронул тему российско-американского договора: по словам генерального секретаря альянса, из-за разрыва договора НАТО начинает подготовку ответных оборонных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России объем хищений с платежных карт за 2018 год увеличился на 44%
Мать потерявшегося в «Лосином острове» мальчика могла намерено оставить его в лесу
Госдума приняла законопроект о паллиативной помощи
В Москве из фуры на ходу выпали бордюры
Лавров заявил, что блокировка аккаунтов RT в Facebook является примером давления на российские СМИ
Росздравнадзор изъял из продажи медицинский препарат "Эпистат"
Богданов: ИГ* превращается в вербовочную сеть
Queen выступит на вручении премии «Оскар»
В римском аэропорту произошел пожар
Мадуро осудил Трампа за речь в "нацистском духе"
Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Госдума вступилась за должников по ипотеке
Володин заявил, что ответственность за фейковые новости распространится и на владельцев СМИ
Россия обошла Саудовскую Аравию по объему добычи нефти
Курс рубля укрепился по отношению к евро и доллару