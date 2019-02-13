НАТО не рассматривает вывод войск альянса из Афганистана

13 Февр. 14:32 2019-02-13T14:32:27+03:00

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В настоящий момент НАТО не рассматривает вопрос вывода войск альянса из Афганистана. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Никакое решение пока не принято относительно вывода сил", - заявил Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны стран-членов НАТО. Глава организации добавил, что НАТО "не намерена оставаться в Афганистане вечно".

Ранее 13 февраля в НАТО заявили, что не планируют размещать в Европе новые наземные системы с ядерным оружием даже в случае разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Йенс Столтенберг, в свою очередь, на этой неделе также затронул тему российско-американского договора: по словам генерального секретаря альянса, из-за разрыва договора НАТО начинает подготовку ответных оборонных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU