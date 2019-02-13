В Мексике нашли тайную братскую могилу

13 Февр. 14:34 2019-02-13T14:34:42+03:00

В ней похоронено около 70 человек

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В мексиканском штате Колима обнаружено тайное захоронение с семью десятками человеческих тел. Как сообщила местная генеральная прокуратура, братская могила была найдена в Санта-Росе, муниципалитет Текоман.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время идет генетическая идентификация личностей всех погибших. Кроме того в регионе продолжаются поиски. Дело в том, что ранее в прокуратуре рассказали об обнаружении 11 аналогичных тайных захоронениях.

Правоохранительные органы считают, что это дело рук наркокартелей, с которыми федеральное правительство ведет военные действия с 2006 года, передает сайт «Свободная пресса».

Добавим, что штат Колима стал самым неблагополучным в Мексике по итогам 2018 года. Здесь на 100 тысяч человек в среднем происходят 81,09 убийств. Всего в Мексике без вести пропавшими числятся около 40 тысяч человек. Кроме того, на сегодняшний день в Мексике найдено около 1,1 тысяч тайных захоронений, а в моргах находится порядка 26 тысяч неопознанных тел, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU