2019-02-13T14:47:25+03:00
Политика

ЛНР: Киев минирует участки у линии соприкосновения

В самопровозглашённой республике обратили внимание Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на данные факты
Елена Гильманова
Поделиться:
Комментарии: comments21
ЛНР: Киев минирует участки у линии соприкосновенияЛНР: Киев минирует участки у линии соприкосновенияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Силовики Украины начали минирование участков у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Представитель оборонного ведомства ЛНР указал на то, что в районе населенного пункта Луганское, подконтрольного Киеву, силовики «проводят мероприятия по установке дополнительных минно-взрывных заграждений».

Марочко обратил внимание на то, что заминированные участки не ограждаются знаками, предупреждающими о минной опасности. По его словам, подобные действия украинских силовиков создают серьезную угрозу жизни мирных жителей.

«Обращаем внимание Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на данные факты», - завил он.

Напомним, что накануне, во вторник, 12 февраля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины решила не открывать на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые в Киеве называют не иначе чем «временно оккупированной», избирательные участки. Таким образом, жители самопровозглашенный народных республик не смогут проголосовать на выборах президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Представители Семена Слепакова опровергли сообщения о его госпитализации
Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в "ударе в спину"
В Третьяковской галерее установили новую охранную систему после кражи картины Куинджи
Пенс: Обсуждение увеличения числа американских военных в Польше продолжается
Роскачество не нашло пельменей высокого качества на прилавках магазинов
В России разработали датчики для контроля за караульными
В России начнут делать «суперасфальт»
Представитель США признал, что российских военных в Венесуэле нет
Посол России в КНДР поздравил Ким Чен Ына с Днем сияющей звезды
Банки запустят свои сервисы для самозанятых
Генсек ООН одобрил переименование Македонии в Северную Македонию
Президент Колумбии заявил, что нет необходимости в военных действиях США в Венесуэле
Представитель Гуаидо в Вашингтоне встретился со спикером палаты представителей конгресса США
Экс-мэр Нью-Йорка готов потратить на предвыборную борьбу с Трампом $500 миллионов
Драка футбольных фанатов в Риме: четыре человека получили ножевые ранения
Американский сенатор убежден, что конгресс США одобрит новые санкции против России
Продюсер ВВС подтвердил, что «химатака» в сирийской Думе была инсценировкой
В ДТП на Киевском шоссе под Москвой пострадали два человека
Американский конгресс исключил вариант военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле
В киевском аэропорту задержали епископа канонической УПЦ Гедеона
NASA прекратило попытки «разбудить» марсоход Opportunity