ЛНР: Киев минирует участки у линии соприкосновения

13 Февр. 14:46 2019-02-13T14:47:25+03:00

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Силовики Украины начали минирование участков у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Представитель оборонного ведомства ЛНР указал на то, что в районе населенного пункта Луганское, подконтрольного Киеву, силовики «проводят мероприятия по установке дополнительных минно-взрывных заграждений».

Марочко обратил внимание на то, что заминированные участки не ограждаются знаками, предупреждающими о минной опасности. По его словам, подобные действия украинских силовиков создают серьезную угрозу жизни мирных жителей.

«Обращаем внимание Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на данные факты», - завил он.

Напомним, что накануне, во вторник, 12 февраля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины решила не открывать на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые в Киеве называют не иначе чем «временно оккупированной», избирательные участки. Таким образом, жители самопровозглашенный народных республик не смогут проголосовать на выборах президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU