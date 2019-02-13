2019-02-13T14:50:05+03:00
В мире

Адвокаты Карлоса Гона ушли в отставку

Теперь интересы экс-главы Nissan будет представлять Дзюнитиро Хиронака
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Экс-глава Nissan Карлос ГонЭкс-глава Nissan Карлос ГонФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сразу несколько адвокатов экс-главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона подали в отставку. Сначала о таком решении объявил Мотонари Оцуру - глава бюро, занимающегося защитой топ-менеджера, а следом за ним ушел и Осикубо Масато, также представлявший интересы бразильца.

Соответствующие заявления от юристов уже поступили в распоряжение Токийского окружного суда. С чем связаны отставки не уточняется, однако, согласно данным газеты Sankei Shimbun, теперь защитой Гона будет заниматься Дзюнитиро Хиронака. Он приступит к своим обязанностям в четверг, 14 февраля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, один из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров Японии был обвинен в многолетних финансовых махинациях, в частности, в сокрытии доходов, уклонении от уплаты налогов и использовании активов компании в личных целях. Карлоса Гона и еще одного члена совета директоров Nissan Грега Келли арестовали 19 ноября 2018 года, а в конце января бразилец подал в оставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Представители Семена Слепакова опровергли сообщения о его госпитализации
Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в "ударе в спину"
В Третьяковской галерее установили новую охранную систему после кражи картины Куинджи
Пенс: Обсуждение увеличения числа американских военных в Польше продолжается
Роскачество не нашло пельменей высокого качества на прилавках магазинов
В России разработали датчики для контроля за караульными
В России начнут делать «суперасфальт»
Представитель США признал, что российских военных в Венесуэле нет
Посол России в КНДР поздравил Ким Чен Ына с Днем сияющей звезды
Банки запустят свои сервисы для самозанятых
Генсек ООН одобрил переименование Македонии в Северную Македонию
Президент Колумбии заявил, что нет необходимости в военных действиях США в Венесуэле
Представитель Гуаидо в Вашингтоне встретился со спикером палаты представителей конгресса США
Экс-мэр Нью-Йорка готов потратить на предвыборную борьбу с Трампом $500 миллионов
Драка футбольных фанатов в Риме: четыре человека получили ножевые ранения
Американский сенатор убежден, что конгресс США одобрит новые санкции против России
Продюсер ВВС подтвердил, что «химатака» в сирийской Думе была инсценировкой
В ДТП на Киевском шоссе под Москвой пострадали два человека
Американский конгресс исключил вариант военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле
В киевском аэропорту задержали епископа канонической УПЦ Гедеона
NASA прекратило попытки «разбудить» марсоход Opportunity