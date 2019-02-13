Адвокаты Карлоса Гона ушли в отставку

13 Февр. 14:50 2019-02-13T14:50:05+03:00

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Сразу несколько адвокатов экс-главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона подали в отставку. Сначала о таком решении объявил Мотонари Оцуру - глава бюро, занимающегося защитой топ-менеджера, а следом за ним ушел и Осикубо Масато, также представлявший интересы бразильца.

Соответствующие заявления от юристов уже поступили в распоряжение Токийского окружного суда. С чем связаны отставки не уточняется, однако, согласно данным газеты Sankei Shimbun, теперь защитой Гона будет заниматься Дзюнитиро Хиронака. Он приступит к своим обязанностям в четверг, 14 февраля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, один из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров Японии был обвинен в многолетних финансовых махинациях, в частности, в сокрытии доходов, уклонении от уплаты налогов и использовании активов компании в личных целях. Карлоса Гона и еще одного члена совета директоров Nissan Грега Келли арестовали 19 ноября 2018 года, а в конце января бразилец подал в оставку.

ИСТОЧНИК KP.RU