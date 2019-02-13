2019-02-13T15:00:49+03:00
Наука

Ученые назвал еще одну опасность жирной и сладкой пищи

Такие продукты увеличивают вероятность развития воспаления и сепсиса
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые назвали опасность фастфудаУченые назвали опасность фастфудаФото: Евгения ГУСЕВА
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Употребление пищи с высоким содержанием жиров и сахара может значительно увеличить риск смерти от сепсиса. С таким заявлением выступили американские ученые Портлендского государственного университета.

Специалисты провели эксперименты на лабораторных мышах и установили, что те грызуны, которые употребляли большое количество жирной и сладкой пищи, намного чаще страдали от хронических воспалений и сепсиса. Кроме того у них был высоки процент смертности от этих болезней.

«Такая «диета» влияет на реакцию иммунитета так, что организм оказывается более восприимчив к сепсису. И в случае его возникновения смерть наступала намного быстрее», — цитирует ученого Брук Нейпир газета «Известия».

Исследователи отметили, что эти данные помогут в лечении различных инфекционных заболеваний, поскольку с их помощью можно будет легче будет выстраивать рацион пациентов, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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