Ученые назвал еще одну опасность жирной и сладкой пищи
Употребление пищи с высоким содержанием жиров и сахара может значительно увеличить риск смерти от сепсиса. С таким заявлением выступили американские ученые Портлендского государственного университета.
Специалисты провели эксперименты на лабораторных мышах и установили, что те грызуны, которые употребляли большое количество жирной и сладкой пищи, намного чаще страдали от хронических воспалений и сепсиса. Кроме того у них был высоки процент смертности от этих болезней.
«Такая «диета» влияет на реакцию иммунитета так, что организм оказывается более восприимчив к сепсису. И в случае его возникновения смерть наступала намного быстрее», — цитирует ученого Брук Нейпир газета «Известия».
Исследователи отметили, что эти данные помогут в лечении различных инфекционных заболеваний, поскольку с их помощью можно будет легче будет выстраивать рацион пациентов, пишет сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU